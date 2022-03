Jagdgenossenschaft

Engelbostel/Schulenburg. Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft Schulenburg im Gasthaus Zur Post an der Hannoverschen Straße 182 in Engelbostel findet am Dienstag, 5. April, um 19 Uhr statt. Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Schulenburg und Godshorn gehören, auf denen die Jagd ausgeübt werden darf.