Jagdgenossenschaft trifft sich

Engelbostel (ok). Zur Versammlung der Mitglieder lädt die Jagdgenossenschaft Schulenburg für Dienstag, 31. März, um 19 Uhr in den Gasthof "Zum alten Krug" Tegtmeyer an der Resser Straße 1 in Engelbostel. Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Schulenburg und Godshorn gehören, auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. Auf der Tagesordnung stehen Berichte, Neuwahlen und die Festsetzung der Jagdpacht.