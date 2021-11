Jahresabschluss

Langenhagen (ok). Der Vorstand des Langenhagener Motorclubs im ADAC (LMC) lädt die Mitglieder zum Jahresabschlussfest herzlich ein. Die Feier beginnt am Sonntag, 12. Dezember, um 11.30 Uhr im Hotel-Restaurant Jägerhof an der Walsroder Straße 251 im Ortsteil Krähenwinkel. Anmeldungen bitte bis zum 6. Dezember an Detlef Noether, Telefon (0511) 77 45 76 oder (0160) 97 34 90 70. Der Clubabend findet am Donnerstag, 2. Dezember, um 19 Uhr im Restaurant "Elektra" am Buschkamp statt.