Jahresabschlussfeier der Liberalen Senioren in der Galerie Depelmann

Walsroder Straße 305 in Langenhagen findet am Dienstag, 4. Dezember, um 18.30 Uhr statt. Es gibt einen Empfang mit Führung durch die Galerie Depelmann Jahreswende-Ausstellung und Das kleine Format. Thema des Abends: Vergangenheit und Zukunft der Eva, Referent ist Eckhard Röder. Gäste sind willkommen bei kleinem Umtrunk und guten Gesprächen. Anmeldungen bitte bis 20. November unter Telefon (05 11) 78 46 67 oder E-Mail e.u.c.roeder@t-online.de.