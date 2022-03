Jahresberichte und Neuwahlen

Engelbostel: Im vorigen Jahr ist die Jahreshauptversammlung des Treckerclubs Engelbostel der Pandemie zum Opfer gefallen. Der Vorstand des Treckerclubs Engelbostel hat die Jahreshauptversammlung für den 02. April 2022 angesetzt. Wir laden alle Mitglieder und Interessierte herzlich ein. Die Versammlung findet in Engelbostel, Resser Straße 1 im Gasthaus Zum alten Krug am Sonnabend, 2. April, um 19 Uhr statt.

Auf der Tagesordnung stehen die Jahresberichte 2020 und 2021, Neuwahl des Vorstandes und Grußworte der Gäste. Im Anschluß der Versammlung wird ein Essen gereicht, Kostenbeitrag zehn Euro.

Der nächste gemeinsame Termin ist die diesjährige Flurreinigung, zu dem der Ortsrat Engelbostel aufgerufen hat. Der Treckerclub trifft sich am Sonnabend, 19. März, um 14 Uhr auf dem Festplatz Engelbostel.