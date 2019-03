Jahreshauptversammlung

Engelbostel. Der Reit- und Fahrverein Engelbostel und Umgebung hält am Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr in der Vereinsgaststätte „zur Sattelkammer“ seine diesjährige Jahreshauptversammlung ab. Neben der Rückschau auf die Leistungen des Vereines im abgelaufenen Jahr gilt das Interesse dem Ausblick auf die Tätigkeiten in den kommenden Monaten. Highlight des Jahres wird außer Zweifel, dass diesjährige erstmals zweitägig

stattfindende Voltigier-Turnier am 7. und 8. September werden. Zum 15. April sollen neue Vereinsjacken bestellt werden, die auf der Jahreshauptversammlung anprobiert werden können. Alle aktiven und passiven Mitglieder sind herzlich willkommen.