Jazz aus den Niederlanden

Langenhagen (kr). Weiter geht es bei den Jazz-Matineen am Sonntag, 21. Juli, mit den „Pim Toscani´s Jazz All Stars“ aus den Niederlanden. Die Band um den Schlagzeuger Pim Toscani, die bereits auch in Langenhagen überzeugte, präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Mainstream, Swing und Dixieland vom Feinsten. Gespielt wird wie immer von 11 bis 14 Uhr im Rathaus-Innenhof.