Jazzmatinee morgen im Rathausinnenhof

Langenhagen. Bei der nächsten Jazzmatinee am morgigen Sonntag, 22.August, ab 11 Uhr im Rathausinnenhof sind The Sazarac Swinger zu Gast. Es gilt die aktuelle Allgemeinverfügung der Region Hannover. Eine Registrierung erfolgt mit der Luca-App beziehungsweise mit einem Zettel, der nach vier Wochen vernichtet wird. Im Rathausinnenhof gilt die Maskenpflicht, beim Gehen und Stehen. Am Platz darf die Maske abgenommen werden. Eigene Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden. Seit fast zehn Jahren touren sie als Band durch Deutschland und Europa, spielen meist bis zu 80 Konzerte pro Jahr, überwiegend mit eigenen Songs. The Sazerac Swingers zählen zu den größten Attraktionen der deutschen Jazzszene. Es gibt keinen Club, den sie nicht schon beim zweiten Song eines Auftritts in einen Hexenkessel verwandeln.Diese Band wurde vom Magazin Jazzthetik einst als erfrischend anarchisch und frech betitelt. The Sazerac Swingers zählen zu den derzeit besten europäischen Bands, die den aktuellen, jungen New Orleans Jazz so spielen, wie er tatsächlich heute in seiner Geburtsstadt zu erleben ist. Kein Retro, kein Vintage, kein Revival. Sie haben einen eigenen Sound, eine beeindruckende Energie und Präsenz, elektrisieren die Massen auf Festivals und Clubkonzerten, und liefern eine Show, die ihresgleichen sucht.