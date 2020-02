Jesus House in Elia

Veranstaltungen für Teenager vom 27. Februar bis zum 1. März

Langenhagen (ok). Jesus House – "A new way to be human" heißt ein neues Angebot für Elf- bis 17-Jährige in der Eliakirche. In der Zeit zwischen dem 27. Februar und dem 1. März laufen verschiedene Aktionen wie Schwimmen, Eislaufen, Nachtgeländespiel, Bastelgruppe, Silent Disco, Hausaufgabenhilfe und vieles mehr. Dazu gibt es jeden Tag die "Jesus House"-Veranstaltungen. Wer in der Zeit im Gemeindezentrum wohnen möchte, hole bitte ein Anmeldeformular im Büro in der Konrad-Adenauer-Straße 33 ab oder lade es unter www.elia-kirchengemeinde.de herunter. Eine Jugendband begleitet die Veranstaltungen. Die Veranstaltungen im Einzelnen: Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr: Thema: A new way to be happy – Jesus zeigt dir, was Glück ist; Freitag, 28. Februar, 29 Uhr: A new wy to be safe – Jesus ist stärker als deine Angst; Sonnabend, 29. Februar, 10 Uhr: A new way to be loved– Jesus nimmt dich an, wie du bist,19 Uhr: A new wy to be you – Jesus heilt, was zerbrochen ist; Sonntag, 1. März, 10 Uhr Gottesdienst: A new way to be alive – Jesus zeigt dir seinen Lifestyle.