Jetzt LED

Kaltenweide/Krähenwinkel (ok). Bauarbeiten an der Straße "An der Trift" an der Grenze zwischen Kaltenweide und Krähenwinkel, über die die Anwohner offensichtlich nicht infomiert waren. Die Stadtverwaltung bringt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel, denn die Beleuchtung wird auf LED umgestellt, die Masten erneuert.