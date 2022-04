Jobcenter berät

Angebot im Mehrgenerationenhaus-Langenhagen

Langenhagen. Der Jobcenter-Standort Langenhagen bietet ab Montag, 2. Mai, an jedem ersten Montag im Monat eine offene Beratung im MGH Langenhagen an. Von zehn bis zwölf Uhr beantworten zwei Mitarbeiterinnen des Jobcenters an diesem Tag unter anderem Fragen zu Arbeit und Weiterbildung, Grundsicherung sowie Bildung und Teilhabe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Mehrgenerationenhaus unter der Nummer (0511) 72 11 35 oder unter www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de.