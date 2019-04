Johanniter laden zum Bildersturm

Erlös kommt dem Begleit- und Betreuungsdienst "Regenbogen" zu Gute

Langenhagen. Die Johanniter-Hilfsgemeinschaft Hannover lädt für das nächste Wochenende, 6. und 7. April, zum traditionellen Sturm auf Schmuck und Bilder ein. Jeweils von 11 bis 18 Uhr können Besucher im Gemeindehaus der Elisabethkirche am Kirchplatz 7 in Langenhagen gut erhaltenen Schmuck und Bilder gegen eine Spende erwerben. Das gesammelte Geld kommt dem Johanniter-Begleit- und Betreuungsdienst „Regenbogen“ des Ortsverbandes Hannover-Leine zu Gute. Die Ehrenamtlichen betreuen in ihrer Freizeit Kinder und Jugendliche mit schweren Beeinträchtigungen im Aegidius-Haus Auf der Bult in Hannover.