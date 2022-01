Joint geraucht

Godshorn. Bei der Kontrolle einer dreiköpfigen Personengruppe am 7. Januar gegen 23.15 Uhr am Le-Trait-Platz flüchtete ein 19-Jähriger, wurde aber im Nahbereich gestellt. Der Mann gab an, zuvor einen Joint im Beisein seiner Freunde (16 und 18 Jahre alt) geraucht zu haben. Bei der Überprüfung des Treffpunktes wurde ein angerauchter Joint gefunden und sichergestellt.