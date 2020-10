Jürgen Becker abgesagt

Langenhagen (ok). Der Inzidenzwert steigt, Jürgen Becker kommt am Sonntag, 24. Oktober nicht in den Theatersaal. Die Veranstaltung ist genau um ein Jahr auf den 24. Oktober 2021 verschoben worden. Beginn: 19 Uhr im Theatersaal. Karten behalten ihre Gültigkeit, Stornierungen sind auf Kundenwunsch möglich, Gutscheine werden nicht ausgegeben.