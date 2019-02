Jugendchor

Langenhagen (ok). Der Langenhagener Singkreis ruft einen Jugendchor ins Leben. Los geht es am Donnerstag, 7. Februar, von 18 bis 19 Uhr im Musikraum MU1 im D-Trakt an der IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße. Die Chorleitung übernimmt Volker Bublitz. Gesungen werden unter anderem Stücke von Shawn Mendes, Sia, Ed Sheeran, DNCE, Maroon 5, Mark Foster. Infos gibt es unter der Telefonnummer (0511) 73 58 98.