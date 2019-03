Jugendliche machen Politik

Langenhagen (ok). Jugendliche haben doch Einfluss auf die Politik. Zwei Vorschläge des Planspiels "Pimp your Town", die die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in Anträgte gegossen hat, sind jetzt vom Verwaltungsausschuss abgesegnet worden. Zum einen geht es um Wasserspender im öffentlichen Raum für die Kernstadt und die Ortsteile und zum anderen um die Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung der Schulhofsituation der Robert-Koch-Realschule (RKS) durch diverse mobile Ballsportangebote und weitere Sportaktivitäten.