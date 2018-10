Jump Style

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix bietet Jugendlichen ab zehn Jahre, die sich aktiv

bewegen möchten, eine neue Tanzrichtung „Jump Style“ an. Eine „fetzige Tanzart“ die

sogar die Möglichkeit zur Teilnahme an Meisterschaften bietet. Termin: Sonntag, 14. Oktober, um 17 Uhr. Der erste Kennenlern- Termin ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Näheres unter: www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de. Die Trainingsstätte befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Mehr infos unter Telefon (0511) 65 31 38 oder unter info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de.