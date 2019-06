Junge Mitgestalter

Stadt lädt Kinder für 2. Juli auf Spielplatz Danziger Straße ein

Langenhagen. Um die Gestaltung zweier Spielplätze geht es bei der Kinderbeteiligung am Dienstag, 2. Juli, um 16 Uhr auf dem Spielplatz Danziger Straße. Das gut 900 Quadratmeter große Areal in Engelbostel soll umgestaltet werden. Auf einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern in Schulenburg soll der neue Spielplatz Dorfstraße entstehen.Um bei den Planungen möglichst viele Anregungen und Wünsche der jungen Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigen zu können, kommt neben der „Ideen-Werkstatt“ auf dem Spielplatz auch der „Ideenbriefkasten“ zum Einsatz. Er ist bereits an der Danziger Straße aufgestellt. Kinder können dort ihre Wunschlisten und -bilder für die Planer einwerfen, sollten sie am Dienstag bereits etwas anderes vorhaben.Zu dem Spielplatz Danziger Straße gehört ein Bolzplatz, der erhalten werden soll. Die Spielgeräte stammen größtenteils aus dem Jahr 1999, ein Wipptier aus dem Jahr 2009.