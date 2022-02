Sonntag, 6. Februar, in der Elisabethkirche

Langenhagen. In der Kirchenmusikreihe der Elisabethkirche istim Gottesdienst am nächsten Sonntag, 6. Februar, um 10 Uhr der junge Geiger Lukas Heidgen aus Gehrden zu Gast, der sich momentan auf seine fachpraktische Abiturprüfungvorbereitet und einen Teil seines Programms in der Elisabethkirchevorstellen wird. An der Orgel ist Kantor Arne Hallmann mir Werkenvon J. S. Bach und Dietrich Buxtehude zu hören.