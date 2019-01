Kabarett im daunstärs

„Die Knaller des Jahres 2018“ – der Rückblick mit Frank Küster und Herrn Heuser vom Finanzamt

Langenhagen. „Die Knaller des Jahres 2018“ – der Rückblick mit Frank Küster und Herrn Heuser vom Finanzamt gibt es am Donnerstag, 24. Januar, um 20 Uhr im daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße 15 zu sehen.Was für ein Jahr! Bei Facebook gibt es jetzt beim Datenkauf Payback-Punkte, Neo-Nazis zünden einen Reitstall an, weil dort drei Araber drin stehen und bei einem Nickerchen auf der Wiese vor dem Reichstag wird der Wirtschaftsminister Peter Altmaier von spielenden Kindern mit einer Hüpfburg verwechselt! Die Kabarettisten Frank Küster und Gernot Voltz als Herr Heuser vom Finanzamt halten Rückschau und betrachten satirisch-lustvoll Ereignisse und Gestalten des Jahres 2018. Ein smarter Pointenakrobat und ein subversiver Millimeterfetischist – eine ebenso unterhaltsame wie explosive Mischung.Darüber hinaus beweist das Duo in seinen Songs auch musikalisches Können und findet ganz eigene Antworten auf Fragen wie: Wann wird die Chefetage von VW wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verhaftet? Warum gibt es nach einer Rede von Alexander Gauland kein Cannabis auf Krankenschein? Und müssen Schizophrene zwei Steuererklärungen abgeben?Frank Küster gestaltet seit 20 Jahren den kabarettistischen Monatsrückblick in Düsseldorf im „Uerige“; Gernot Voltz ist als Kabarettist und als Herr Heuser vom Finanzamt seit über 20 Jahren auf den Kleinstkunstbühnen der Republik zuhause.