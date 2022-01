Kabel geklaut

Langenhagen (ok). 100 Kilogramm Installationskabel im Wert von etwa 1.700 Euro haben Langfinger in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem dritten Obergeschoss eines Rohbaues in der Brüsseler Straße, Höhe Kreisel mitgehen lassen. Die Diebe waren durch einen nicht verschlossenen Seiteneingang auf die Baustelle. gekommen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.