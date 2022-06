Kabel geklaut

Langenhagen. Diebe entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwa 90 Meter ausgelegtes Kupferstromkabel von der Baustelle an der Adolf-Reichwein-Schule an der Hackthalstraße. Der Gesamtscha-den wird auf etwa1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.