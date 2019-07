Kabeltrommel entwendet

Schulenburg. Diebe hebelten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Metalltür innerhalb eines Rohbaus an Kuhlmanns Kamp in Schulenburg auf und durchsuchten anschließend die Räume. Es wurde unter anderem eine Kabeltrommel entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.