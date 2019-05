Käse selbst machen

Langenhagen. Schmackhaften Käse in fünf Stunden selbst herstellen. In einem Kursus der Volkshochschule am Mittwoch, 5. Juni, von 17. bis 22 Uhr werden unter fachkundiger Anleitung fünf Liter Biomilch angesäuert, eingelabt, der Käsebruch hergestellt, abgefüllt und gesalzen. Auch die Herstellung von Butter wird gezeigt.

In den Pausen, in denen der Käse ruhen muss, steht ein reichhaltiges Käsebuffet mit Baguette, Wein und alkoholfreien Getränken bereit. Der Kursus kostet 47 Euro incl. Lebensmittel- und Getränkekosten.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.