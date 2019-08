Kaffee und Kuchen

Langenhagen. Zum Schützenumzug am Sonntag, 1. September, öffnet das Kaffeestübchen im DRK-Treffpunkt aus der Reihe sein Tore. Bei hoffentlich schönen Wetter kann auf der Terrasse nicht nur der Schützenumzug genossen werden, sondern auch wieder leckeren selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Geöffnet wird am 1. September dazu ab 14.30 Uhr in der Kastanienallee 10.