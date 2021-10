Kaffee und Kuchen

Langenhagen. Am Sonntag, 17. Oktober, gibt es im DRK-Treffpunkt in der Kastanienallee wieder leckeren selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Dazu öffnet das Kaffeestübchen in der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr seine Türen. Aufgrund der derzeitigen Situation wird um Anmeldungen bei Roswita Falkenberg (Telefon 0511/77 15 33) bis zum 16. Oktober gebeten.