Kaffeestübchen

Langenhagen. Am morgigen Sonntag, 16. August, gibt es im DRK-Treffpunkt in der Kastanienallee wieder leckeren selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Dazu öffnet das Kaffeestübchen in der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr seine Türen. Selbstverständlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften, deswegen ist auch eine verbindliche Anmeldung bei Martina Rust unter der Telefonnummer (01 75) 9 95 35 28 notwendig. Der DRK-Ortsverein Langenhagen freut sich auf Gäste.