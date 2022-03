DRK Langenhagen startet wieder durch

Langenhagen. Auch beim DRK Langenhagen war coronabedingt ein monatelanger Stillstand. Seit vorigen Dezember gab es keine einzige Veranstaltung. Aber nun soll es wieder losgehen. Gestartet wird mit dem beliebten Kaffeestübchen. Am Sonntag, 20. März, gibt es im Treffpunkt in der Kastanienallee wieder leckeren selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Dazu öffnet das Kaffeestübchen in der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr seine Türen. Aufgrund derzeitigen Situation wird um Anmeldungen bei Roswita Falkenberg (Telefon 0511/77 15 33) bis zum 17. März gebeten.Am Freitag, 25. März,wird dann gemeinsam gebastelt und am Sonntag, 3. April, gefrühstückt. Weiterhin sind in Planung ein Frühlingsfest am Mittwoch, 6. April, und die Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 4. Mai. Beide Veranstaltungen werden im Leibniz 56 (SCL-Vereinsgaststätte) stattfinden.Die aktuellen Corona-Bestimmungen werden eingehalten.