Kaffeetrinken beim DRK

Langenhagen. Der DRK-Ortswverein Langenhagen hatte aufgrund von Corona alle seine Angebote eingestellt. Diese Zeiten hat der Ortsverein aber genutzt, um notwendige Renovierungen in Angriff zu nehmen. Jetzt möchte der Ortsverein langsam wieder sein Programm anbieten und bietet deswegen am DonnerstAG, 9. JuliI, ein Kaffeetrinken mit selbstgebackenen Kuchen an. Selbstverständlich müssen dabei die Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Darüber hinaus ist eine verbindliche telefonische Anmeldung bei Roswita Falkenberg (Telefon 0511/ 77 15 33) notwendig.