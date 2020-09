Kaffeetrinken

Langenhagen. Das DRK Langenhagen bietet am nächsten Donnerstag, 24. September, im Treffpunkt an der Kastanienallee ein Kaffeetrinken mit musikalischer Unterhaltung an. Selbstverständlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften. Beginn ist um 15 Uhr und neben den Mitgliedern des DRK sind auch Gäste herzlich willkommen. Jedoch ist eine verbindliche Anmeldung bei Martina Rust unter der Telefonnummer (0175) 9 95 35 28 notwendig.