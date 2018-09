Kandidaten für Seniorenbeirat gesucht

Informationsveranstaltung am 8. Oktober um 15 Uhr im Ratssaal

Langenhagen. Der Seniorenbeirat ist die offizielle Vertretung aller Langenhagenerinnen und Langenhagener ab 60 Jahren. Er berät und unterstützt parteipolitisch und konfessionell neutral den Rat sowie die Verwaltung bei allen Themen, die für Langenhagens ältere Generation von Bedeutung sind.Die Rolle des Seniorenbeirates steht im Zentrum einer Informationsveranstaltung am Montag, 8. Oktober, um 15 Uhr im Ratssaal. Vertreter aus Politik und Verwaltung erläutern dort die Aufgaben des Gremiums und dessen Mitglieder. Gemeinsam wollen sie jenen, die sich eine Kandidatur für den Seniorenbeirat vorstellen können oder sich für das Ehrenamt als Mitglied dieses Gremiums interessieren, umfassende Informationen zur Verfügung stellen.Der Seniorenbeirat wird am 18. Januar neu gewählt – und bis dahin werden Kandidatinnen und Kandidaten gesucht für die Aufgabe, Langenhagens ältere Generation offiziell zu vertreten und auf deren Belange sowie Interessen hinzuweisen. Die Frist für die Meldung als Kandidatin oder Kandidat für den Seniorenbeirat Langenhagen endet am 19. Dezember.Wer keine Zeit hat, zur Informationsveranstaltung am 8. Oktober zu kommen, findet weitere Informationen unter www.langenhagen.de/seniorenbeirat. Außerdem berät und informiert Christine Ebers vom Seniorenbüro gerne telefonisch unter der Nummer (0511) 73 07 93 23 sowie nach vorheriger Terminvereinbarung im persönlichen Gespräch.