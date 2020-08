Kandidaten gesucht

Langenhagen. Die CDU Langenhagen bereitet die Bundestagswahl vor. Am Donnerstag, 3. September, treffen sich die Christdemokraten um 19.30 Uhr im Niet Hus in Kaltenweide zur besonderen Mitgliederversammlung. Gewählt werden die Delegierten, die im November den Kandidaten für den deutschen Bundestag für den Wahlkreis 43 bestimmen. Gast ist an diesem Abend Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister im Bundeskanzleramt und Mitglied des Bundestags. Hendrik Hoppenstedt wird von seiner Arbeit in Berlin berichten. Seit 2013 vertritt er den Wahlkreis Hannover Land I im Parlament. Für die kommende Wahlperiode stellt er sich erneut zur Wahl.