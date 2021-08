Kandidaten stehen fest

WAL tritt zu drei Ortsratswahlen an

Langenhagen.Mit dem Abschluss der Aufstellungsversammlung stehen die Kandidaten der WAL für die Kommunalwahlen zu den Ortsräten fest. Sie tritt zu drei Ortsratswahlen an: in Kaltenweide, Krähenwinkel und Engelbostel. In Kaltenweide kandidieren in dieser Reihenfolge auf der Liste Andreas Eilers, Norman Frigge, Lars-Oliver Krüger, Norbert Missner Banafshe Aberoumandi und Andrea Eilers, In Krähenwinkel Viktor Plat und Ursula Missner und In Engelbostel Monika Marherr. In Kaltenweide undKrähenwinkel stehen die Spitzenkandidaten auch als Ortsbürgermeisterkandidaten zur Verfügun. „Stark ohne Partei ist dabei" das Motto. „Die WAL steht für eine verlässliche Politik vom Bürger für Bürger", so Andreas Eilers.