Karten ab heute

Langenhagen (ok). Der Kultfilm "Reifeprüfung" mit Dustin Hoffman macht den Auftakt. Das Seniorenkino läuft auch in diesem Jahr; erster Termin ist am Donnerstag, 28. Februar, um 10 Uhr. Tickets zum Nulltarif gibt es ab heutigen Mittwoch, 30. Januar, in der HAZ/NP7ECHO-Geschäftsstelle. Solange der Vorrat reicht.