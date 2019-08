Kartoffelfest

Kaltenweide (ok). Es ist ein richtiges Jubiläum. Das Kartoffelfest wird im Lindenhof schon seit 25 Jahren gefeiert. Termin in diesem Jahr ist am Sonnabend, 28. September, zwischen 11 und 16 Uhr. Um 12 Uhr kommen die Notenträumer aus Hildesheim; das Musik- und Spielmannskorps Kaltenweide ist auch mit von der Partie. Es gibt Kartoffelpuffer und Grillwürstchen sowie Kaffee und Kuchen. Unterstützt wird die ganze Aktion vom Lions-Club Langenhagen.