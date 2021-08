Kartoffelpuffer bei der CDU

Godshorn. Am Wahlinfostand der CDU Godshorn gibt es am Sonnabend, 4.September, auf dem Edeka-Parkplatz in der Zeit von 11 bis 14 Uhr Kartoffelpuffer.

Die Kandidaten der CDU Godshorn präsentieren sich mit ihrer Ortsbürgermeisterkandiatin Ute Biehlmann-Sprung und möchten bei einem Kartoffelpuffer mit Bürgern ins Gespräch kommen und gerne deren Fragen beantworten.