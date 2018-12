Kartoffelpuffer und Feuerzangenbowle

Weihnachtsmarkt auf der Zellerie am 15. Dezember

Kaltenweide. Wie in jedem Jahr findet am Sonnabend vor dem dritten Advent, 15. Dezember, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt in Kaltenweide auf dem Zellerieplatz statt. Organisiert von der Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweider Vereine präsentieren alle ortsansässigen Vereine und auch Privatpersonen ein buntes Gemisch verschiedener Angebote. So findet man die Kaffeestube in den Räumen der Kita Zellerie. In den schön gestalteten Weihnachtsbuden gibt es unter anderem Flammkuchen, Kartoffelpuffer, Chilizimtschnecken und viele andere kulinarische Köstlichkeiten ebenso wie Feuerzangenbowle, Apfelpunsch und traditionellen Glühwein. Für die Kinder dreht ein Kinderkarussell seine Runden, im Rollki werden Weihnachtsgeschichten vorgelesen und es ist auch möglich, kleine Geschenke selbst zu basteln. Auch der Weihnachtsmann hat sich den Termin schon reserviert und wird mit kleinen Überraschungen dabei sein.