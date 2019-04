Karussell im Kopf

Engelbostel. Die LandFrauen Engelbostel und Umgebung treffen sich am Mittwoch, 24. April, um 18 Uhr im Sporthof Stelingen an der Stöckener Straße 6 in Stelingen. Es läuft ein Vortrag über: "Das Karussell in meinem Kopf – Wege aus der Grübelfalle" . Mitglieder melden sich bitte bis zum 18. April bei den Ortsvertrauensfrauen an.