Kasse gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, eine am Regal verschraubte Kasse vom Verkaufsstand für landwirtschaftliche Produkte wie Eier und Kartoffeln (Selbstbedienung) von einem Bauernhof in der Straße "Am Weiherfeld". Der frei zugängliche Verkaufsstand befand sich direkt an der Hofeinfahrt des landwirtschaftlichen Betriebes. Der Schaden wird auf etwa 120 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.