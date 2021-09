Katalysator abgetrennt

Godshorn (ok). Diebe trennten nach Auskunft der Polizei zwischen Sonntag und Donnerstag den Katalysator eines geparkten Kia Sportage an den Kohlwiesen ab. Er stand in einem Carport auf dem Garagenhof.Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.