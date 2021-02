Katalysatoren geklaut

Langenhagen. Ein 52-Jähriger stellte nach Auskunft der Polizei zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr am Sollingweg fest, dass der Katalysator seines VW Golf entwendet wurde. Im März 2020 kam es zu insgesamt acht Diebstählen von Katalysatoren an Autos, die in einer Tiefgarage abgestellt waren. Die Katalysatoren wurden vermutlich von der gleichen Tätergruppierung entwendet.

Die Polizei Langenhagen bittet darum, dass die Bevölkerung hinsichtlich dieses Phänomens sensibel bleibt. Bei der Feststellung eines Diebstahls ist wichtig, die Polizei zu informieren und sicherzustellen, dass vor Ort keine Spuren vernichtet werde. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.