Katze gerettet

Krähenwinkel (ok). In einen 2,50 Meter tiefen Entwässerungskanal an der Wagenzeler Straße war eine Katze am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr gefallen. Über eine Steclleiter gingen die Retter der Krhenwinkler Feuerwehr herunter, luden das Tier in eine Transportbos und brachten die Katze ins Tierheim nach Krähenwinkel.