KEGELN3000

Langenhagen. Ursprünglich als Kegelbahn genutzt, verwandelt die Kunsthalle3000 die Räumlichkeiten des Kunstvereins Langenhagen wieder in eine Kegelbahn. Vom 16. bis 25. November kann man täglich zum Kegeln vorbeikommen. Die Öffnungszeiten des Kunstvereins sind deshalb angepasst: täglich von 16 bis 20 Uhr. Interessierte sind sowohl als Einzelperson oder als Gruppe herzlich wilkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, sollte eine Gruppe kommen, bitte anmelden unter mail@kunstverein-langenhagen.de. Die Benutzung ist kostenlos. Kegeln3000 wird von passenden Speisen und Getränken begleitet.

Kegeln3000 ist eine Aktion der Kunsthalle3000, ein Projekt des Künstlers Thomas Geiger, der ein Jahr lang Interventionen im und mit dem Kunstverein veranstaltet. Als „Schatteninstitution“ innerhalb einer offiziellen Institution, bewegt sich die Kunsthalle3000 an der Schnittstelle zwischen institutionellem/privaten und öffentlichen Raum. Thomas Geiger ist am Freitag, 16., und Sonnabend, 17. November, anwesend.