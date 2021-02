Kein Osterfeuer

Krähenwinkel. Das ansonsten so beliebte Osterfeuer am Waldsee in Krähenwinkel muss auch in diesem Jahr, wegen der präventiven Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung des Coronavirus, labgesagt werden. Die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel als Veranstalter bedauert diesen Umstand umso mehr, da das traditionelle Osterfeuer stets als gelungene und gut besuchte Veranstaltung von der Bevölkerung angenommen wurde. Umso mehr hofft die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel im nächsten Jahr zur gewohnten „Normalität“ zurückzukehren und wieder ein gemeinsames, fröhliches Osterfeuer am Waldsee veranstalten zu können.