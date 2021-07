Kein Treffen

Langenhagen. Aufgrund der bestehenden Unklarheit über die weitere Entwicklung der Pandemie sowie insbesondere über die nach den Sommerferien geltenden Regeln hat der Förderverein am Gymnasium Langenhagen das zunächst auf den 11. September verschobene Ehemaligentreffen abgesagt. Es bestehe keine ausreichende Planungssicherheit. „Gleichzeitig möchten wir die Mitglieder und Ehemaligen darüber informieren, dass der Vorstand für das kommende Jahr 2022 ein besonderes Ehemaligentreffen als großes Wiedersehensfest zum üblichen Termin – dem ersten Sonnabend nach Pfingsten am 11. Juni 2022 – ausrichten möchte. Wir freuen uns schon heute, unsere Gäste nach der dann hoffentlich ausgestandenen pandemischen Lage ohne erforderlichen Abstand in gewohnter Herzlichkeit begrüßen zu können“, so der Vorsitzende Marco Zacharias.