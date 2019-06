Kein Umzug

DRK-Ortsverein bleibt

Langenhagen. Die DRK-Sozialstation und die Tagespflegeeinrichtung ziehen aus der Kastanienallee in die Freiligrathstraße nach Wiesenau um. Der DRK-Ortsverein Langenhagen bleibt aber in seinen Räumlichkeiten in der Kastanienallee, ab Herbst steht sogar eine umfangreiche Renovierung an.. Darüber sind die Vorstandsmitglieder und selbstverständlich auch die Mitglieder sehr froh. Der DRK-Ortsverein bietet an diesem Standort seit fast zehn Jahren ein umfangreiches und abwechselndes Programm an.