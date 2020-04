Keine Abfuhr

Langenhagen/Wedemark. Am 1. Mai keine Abfuhr, Nachholtermin ist Sonnabend, 2. Mai. Wertstoffhöfe, Deponien und Kundenzentrum geschlossen, Servicetelefone nicht besetzt

Am 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“, holt die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) keine Rest- und Bioabfälle, Gelben Säcke und Altpapier ab. Die Abholung der Abfälle und Wert- stoffe wird am Samstag, dem 2. Mai, nachgeholt.

Die Deponien, Wertstoffhöfe sowie das Kundenzentrum in der hannoverschen Innenstadt bleiben am 1. Mai geschlossen. Auch das Servicetelefon und die Gebührenhotline sind an diesem Tag nicht besetzt.