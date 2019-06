Keine Barzahlungen

Langenhagen. In der Barkasse der Stadtentwässerung Langenhagen sind in der Zeit vom 17. bis einschließlich 28. Juni keine Barzahlungen möglich. Weitere Informationen sowie Angaben zur Bankverbindung können jederzeit unter www.se-langenhagen.de in der Rubrik Gebühren abgerufen werden.