Keine Bearbeitung

Langenhagen. Angelegenheiten rund um die Kfz-Zulassung können aufgrund von personellen Engpässen im Langenhagener Bürgerbüro nicht am Donnerstag, 27. Juni, bearbeitet werden. Dieser Service wird am Freitag, 28. Juni, und Sonnabend, 29. Juni, zu den regulären Öffnungszeiten ermöglicht – jedoch ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Dies ist am Sonnabend ebenfalls für die Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten erforderlich. Termine werden ab Donnerstagmorgen unter der Telefonnummer (0511) 7307-92 23 während der regulären Öffnungszeiten des Bürgerbüros vergeben. Die Öffnungszeiten sind auf der Internetseite der Stadt unter www.langenhagen.de jederzeit abrufbar.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis sowie die Bevölkerung darum, die Erledigung von Kfz-Angelegenheiten auf die kommende Woche zu verschieben oder dafür eine Kfz-Zulassungsstelle in einer der Nachbarkommunen aufzusuchen.