Keine Gottesdienste

Langenhagen. Es werden vorläufig bis zum 2. April keine Gottesdienste in den Neuapostolischen Gemeinden angeboten. Auch die sonstigen kirchlichen Angebote werden europaweit in allen Bezirken und Gemeinden ausgesetzt. Am Sonntag, 22. März, und Sonntag, 29. März, wird es Zentralgottesdienste geben, die per Telefon übertragen werden.